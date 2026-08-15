Grosso su Mastantuono: "Ha qualità ma abbiamo bisogno di tempo"
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Nel corso della conferenza stampa dopo la partita giocata e vinta contro il Benevento, l'allenatore della Fiorentina Fabio Grosso si è focalizzato sulla prestazione e soprattutto sullo stato di forma di uno degli ultimi arrivati, Mastantuono: "Non era facile il momento in cui è entrato in partita, avevamo allentato un po' i giri. Però ha un potenziale grandissimo, l'anno scorso da giovanissimo ha fatto un trasferimento importante. Arriva dal Real Madrid e ha le doti per dimostrare di essere molto forte. Però è arrivato da poco e abbiamo bisogno di un po' di tempo, sarà importante l'umiltà da parte sua come di tutti gli altri. L'entusiasmo dovremo meritarcelo a prescindere dai risultati".
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Buona la prima, ma qualsiasi giudizio è prematuro. Grosso conferma l’alternanza Fagioli-Ouali e attende notizie sugli esterni. Dall’incertezza su Fagioli al precampionato di Gud, tutto può ancora succedere.di Tommaso Loreto
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Luca CalamaiCon il vero Kean siamo da primi cinque. Mi piacerebbe Soulè come colpo sugli esterni. Spero di vedere Oulai e Fagioli insieme contro il Benevento. Paratici organizzi un incontro tra Giuseppe Commisso e Antognoni
Lorenzo Di BenedettoArriva Pellegrino e Piccoli saluta. Non sarà un semplice avvicendamento in attacco: ecco perché. La ciliegina sarà l'esterno. Paratici sta compiendo una rivoluzione impensabile e la Fiorentina deve puntare in alto da subito
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