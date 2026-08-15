Grosso su Mastantuono: "Ha qualità ma abbiamo bisogno di tempo"

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Nel corso della conferenza stampa dopo la partita giocata e vinta contro il Benevento, l'allenatore della Fiorentina Fabio Grosso si è focalizzato sulla prestazione e soprattutto sullo stato di forma di uno degli ultimi arrivati, Mastantuono: "Non era facile il momento in cui è entrato in partita, avevamo allentato un po' i giri. Però ha un potenziale grandissimo, l'anno scorso da giovanissimo ha fatto un trasferimento importante. Arriva dal Real Madrid e ha le doti per dimostrare di essere molto forte. Però è arrivato da poco e abbiamo bisogno di un po' di tempo, sarà importante l'umiltà da parte sua come di tutti gli altri. L'entusiasmo dovremo meritarcelo a prescindere dai risultati".

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