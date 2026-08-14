Dagli inviati Grosso (s.stampa): "Kean deve dare l'esempio. Da Gud pretendo tanto"

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Dopo la vittoria contro il Benevento in Coppa Italia, Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Ci teniamo le cose positive, poi sappiamo che c'è tanta strada da fare perché dobbiamo crescere in tante situazioni. Abbiamo messo tanto impegno, siamo stati bravi a sbloccarla subito e poi nel secondo tempo ad andare sul 4-0. Dobbiamo migliorare sull'attenzione, non si deve staccare perché non possiamo permettercelo. Dobbiamo ancora costruirci. Volevamo passare il turno".

Ci racconta il peso del gol di Kean?

"Per me è un attaccante molto molto forte. Io ai giocatori forti chiedo grande responsabilità, deve dare l'esempio e tirare in avanti il gruppo. Ci vorrà tempo per diventare squadra, il campionato ci metterà di fronte a tante difficoltà ma c'è voglia di costruire qualcosa di bello. Mi aspetto tanto da Kean che oggi è stato bravo in tante situazioni. Tutti sono necessari, complimenti a lui".

Ci vuole un mediano a centrocampo? E Fagioli-Oulai sono alternativi?

"Non voglio essere vago ma dico quello che penso: siamo all'inizio e tante cose devo scoprirle. In alcuni momenti si capisce che siamo una squadra che si deve conoscere, in altri no. A me piacciono i giocatori di qualità ma le partite vanno riempite. Dipende anche dagli altri interpreti, come dico anche ai giocatori dico che la solidità la danno tutti quelli che sono in campo. Mi devo confrontare con i momenti, dobbiamo mettere in campo una squadra equlibrata. C'è strada da fare, vogliamo una Fiorentina forte ma anche bella però dobbiamo lavorare tanto".

Che valutazione dà della partita di Gudmundsson?

"Pretendo tanto da lui anche dal punto di vista difensivo, a volte non diamo sensazione di grande legame. Ha fatto cose belle e altre da migliorare".

Come stanno Joao Mario e Atta?

"Credo non sia nulla di grave, mi auguro sia solo a scopo precauzionale".

Un commento su Ndour?

"Ho visto un giocatore che ha un grandissimo potenziale fisico ma anche tecnico. Sia lui che Brescianini hanno dato tanta sostanza, bravi a raddoppiare sugli esterni. Hanno fatto partita piena".

Mastantuono, che prestazione ha visto?

"Non era facile il momento in cui è entrato, avevamo allentato un po' i giri. Però ha un potenziale grandissimo, l'anno scorso da giovanissimo ha fatto un trasferimento importante. Arriva dal Real Madrid e ha le doti per dimostrare di essere molto forte. Però è arrivato da poco e abbiamo bisogno di un po' di tempo, sarà importante l'umiltà. L'entusiasmo dovremo meritarcelo a prescindere dai risultati".