Roma, Udogie ha già dato l'ok. Il Tottenham vuole 25 milioni

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Il rientro da Dortmund potrebbe segnare una nuova accelerata sul mercato della Roma, con Destiny Udogie sempre più al centro dei pensieri giallorossi. I contatti con il Tottenham sono costanti e il terzino italiano avrebbe già dato il proprio gradimento alla destinazione, elemento che potrebbe favorire l'operazione nelle prossime settimane. Come riporta il Corriere dello Sport, gli Spurs valutano il classe 2002 circa 25 milioni di euro, ma è soprattutto sulla formula che sembrano esserci margini di manovra.

La soluzione attualmente più concreta è quella di un prestito con obbligo di riscatto, con condizioni e cifre ancora da definire tra i due club. La volontà del giocatore potrebbe avere un peso importante nella trattativa. Udogie vuole infatti tornare a giocare in Italia e avrebbe fatto sapere ai propri agenti e a Roberto De Zerbi di essere disposto a lasciare Londra soltanto per una destinazione che lo convinca pienamente.