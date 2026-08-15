Social Giuseppe Commisso si gode Firenze: "Buon Ferragosto" dal Viola Park

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Giuseppe Commisso è tornato a respirare l'aria di Firenze. Il presidente della Fiorentina è arrivato in città insieme alla madre Catherine alla vigilia dell'esordio ufficiale della squadra contro il Benevento in Coppa Italia, un appuntamento che gli ha permesso di vivere da vicino anche il primo passo della nuova stagione viola. Commisso si sta infatti godendo questi giorni fiorentini, tra il Viola Park, il Franchi e le occasioni per stare vicino alla squadra e alla città. Ieri sera era presente sugli spalti per il 4-1 rifilato al Benevento, assistendo così a una prima uscita convincente della Fiorentina di Fabio Grosso.

La stagione del Centenario si avvicina e il 29 agosto Firenze sarà chiamata a celebrare i cento anni della propria squadra. Un appuntamento che la famiglia Commisso vuole vivere in prima persona, dopo un anno segnato dalla scomparsa di Rocco. Giuseppe aveva già sottolineato l'emozione e la responsabilità di poter condividere con il popolo viola una ricorrenza così importante e anche ieri ha mostrato tutto il suo entusiasmo. Stamani sui social ha pubblicato un video con le immagini di un campo da gioco del Viola Park e la scritta: "Che bella giornata". Augurando buon Ferragosto a tutti.