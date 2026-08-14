Gudmundsson: "Sono nato pronto, lo sarò anche per la Roma"

Gudmundsson: "Sono nato pronto, lo sarò anche per la Roma"FirenzeViola.it
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Ieri alle 23:40News
di Redazione FV

Albert Gudmundsson, ai microfoni di SportMediaset, ha commentato la vittoria per 4-1 contro il Benevento che ha garantito l'accesso ai Sedicesimi di Coppa Italia Frecciarossa: "Mi diverto a giocare con tutti i ragazzi e sono pronto per la gara con la Roma, sono nato pronto".