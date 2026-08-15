Il Marsiglia vuole Belghali e l'Hellas rifiuta la prima offerta: ecco quanto vuole

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L'Olympique Marsiglia ha presentato un'offerta all'Hellas Verona per Rafik Belghali. Lo riporta TMW, spiegando come il terzino algerino piaccia a diversi club europei ma ancora non c'è un accordo con nessuno. La prima proposta del club francese, anzi, è stata rifiutata perché l'intenzione è quella di arrivare intorno ai 15 milioni di euro e senza prevedere un prestito con diritto di riscatto.

Servirà almeno un obbligo di riscatto per arrivare a dama. Nel corso dei mesi hanno chiesto informazioni molti club europei - il Newcastle su tutti - e italiani. Nessuna però ha deciso di arrivare al prezzo che ha richiesto il Verona, ma con il concludersi della finestra trasferimenti qualcosa può cambiare.