Inizia l’avventura di Pellegrino alla Fiorentina: primo allenamento al Viola Park

Inizia l’avventura di Pellegrino alla Fiorentina: primo allenamento al Viola ParkFirenzeViola.it
Oggi alle 13:44News
di Redazione FV

Primo allenamento insieme ai nuovi compagni per il nono acquisto della Fiorentina, Mateo Pellegrino. L'attaccante argentino è stato acquistato in seguito all'addio di Roberto Piccoli, con un esborso da 22 milioni più 3 di bonus. Dopo l'addio al Parma e le visite con firme di giovedì, Pellegrino oggi ha iniziato ad allenarsi agli ordini di Fabio Grosso. Ecco le immagini dell'argentino impegnato al Viola Park:

https://www.instagram.com/p/DcDpjRhDIMo/