Inizia l’avventura di Pellegrino alla Fiorentina: primo allenamento al Viola Park
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Primo allenamento insieme ai nuovi compagni per il nono acquisto della Fiorentina, Mateo Pellegrino. L'attaccante argentino è stato acquistato in seguito all'addio di Roberto Piccoli, con un esborso da 22 milioni più 3 di bonus. Dopo l'addio al Parma e le visite con firme di giovedì, Pellegrino oggi ha iniziato ad allenarsi agli ordini di Fabio Grosso. Ecco le immagini dell'argentino impegnato al Viola Park:
https://www.instagram.com/p/DcDpjRhDIMo/
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Buona la prima, ma qualsiasi giudizio è prematuro. Grosso conferma l’alternanza Fagioli-Ouali e attende notizie sugli esterni. Dall’incertezza su Fagioli al precampionato di Gud, tutto può ancora succedere.di Tommaso Loreto
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2 Buona la prima, ma qualsiasi giudizio è prematuro. Grosso conferma l’alternanza Fagioli-Ouali e attende notizie sugli esterni. Dall’incertezza su Fagioli al precampionato di Gud, tutto può ancora succedere.
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Luca CalamaiCon il vero Kean siamo da primi cinque. Mi piacerebbe Soulè come colpo sugli esterni. Spero di vedere Oulai e Fagioli insieme contro il Benevento. Paratici organizzi un incontro tra Giuseppe Commisso e Antognoni
Lorenzo Di BenedettoArriva Pellegrino e Piccoli saluta. Non sarà un semplice avvicendamento in attacco: ecco perché. La ciliegina sarà l'esterno. Paratici sta compiendo una rivoluzione impensabile e la Fiorentina deve puntare in alto da subito
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