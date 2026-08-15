Damiani: "Da simpatizzante per la Fiorentina sono contento del mercato"

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“Da simpatizzante della Fiorentina sono contento del mercato e spero che le scelte siano azzeccate". Lo ha detto l'agente ed intermediario di calciomercato Oscar Damiani, intervistato oggi da Tuttomercatoweb.com. Damiani poi dice: Abbiamo le società con dei bilanci messi male, speriamo che i nostri giovani diano belle speranze. Cosa mi aspetto dal mercato italiano? In assenza di disponibilità mi auguro che il Milan faccia qualcosa, così com’è non mi entusiasma ma spero che faccia bene. La squadra ha dei valori al di là dei possibili acquisti e all’altezza per i primi posti”.