Damiani: "Da simpatizzante per la Fiorentina sono contento del mercato"
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“Da simpatizzante della Fiorentina sono contento del mercato e spero che le scelte siano azzeccate". Lo ha detto l'agente ed intermediario di calciomercato Oscar Damiani, intervistato oggi da Tuttomercatoweb.com. Damiani poi dice: Abbiamo le società con dei bilanci messi male, speriamo che i nostri giovani diano belle speranze. Cosa mi aspetto dal mercato italiano? In assenza di disponibilità mi auguro che il Milan faccia qualcosa, così com’è non mi entusiasma ma spero che faccia bene. La squadra ha dei valori al di là dei possibili acquisti e all’altezza per i primi posti”.
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Luca CalamaiCon il vero Kean siamo da primi cinque. Mi piacerebbe Soulè come colpo sugli esterni. Spero di vedere Oulai e Fagioli insieme contro il Benevento. Paratici organizzi un incontro tra Giuseppe Commisso e Antognoni
Lorenzo Di BenedettoArriva Pellegrino e Piccoli saluta. Non sarà un semplice avvicendamento in attacco: ecco perché. La ciliegina sarà l'esterno. Paratici sta compiendo una rivoluzione impensabile e la Fiorentina deve puntare in alto da subito
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