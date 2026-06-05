Fiorentina, Paratici al primo bivio: servono risorse, scelte forti e chiarezza su Kean

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Paratici prepara la nuova Fiorentina: nodo Kean, risorse da trovare, esterni da rifare e prime scelte per il progetto Grosso

La nuova Fiorentina nascerà davvero soltanto quando Fabio Paratici avrà capito con quali margini potrà muoversi. La scelta di Fabio Grosso per la panchina è il primo tassello del nuovo corso, ma da sola non basta a cambiare il destino di una squadra reduce da una stagione troppo sofferta. Il punto vero, adesso, è il mercato: quanti soldi potrà investire la società, quanto sarà necessario incassare dalle cessioni e quali giocatori potranno davvero essere considerati centrali nel progetto. Il prossimo confronto con la proprietà servirà proprio a questo. Paratici dovrà presentare una linea tecnica chiara, ma avrà bisogno anche di garanzie economiche. La Fiorentina non può limitarsi a spostare pedine dopo un’annata chiusa con la salvezza come unico obiettivo raggiunto. Serve una ricostruzione, magari non urlata, ma profonda. E per farla non basterà il solo tesoretto delle uscite.

Paratici al comando, ma ora servono risorse

Il dato politico più evidente è che la Fiorentina ha consegnato a Paratici la guida dell’area sportiva. È una scelta forte, perché sposta il centro delle decisioni e apre una fase nuova dopo mesi complicati. Ma se davvero il club vuole ripartire, il direttore sportivo dovrà avere un budget all’altezza della missione. La logica è semplice: Paratici dovrà vendere bene, abbassare alcuni costi e alleggerire un organico troppo largo. Ma la proprietà dovrà aggiungere risorse. Una trentina di milioni extra, dentro un mercato da finanziare anche con le cessioni, sarebbe la base minima per provare a costruire una Fiorentina capace di tornare a competere per l’Europa. Non per proclami, ma per coerenza con il peso della piazza e con l’investimento fatto scegliendo un dirigente chiamato proprio per cambiare marcia. Il rischio, altrimenti, è evidente: affidare a Paratici una rivoluzione senza mettergli in mano gli strumenti per realizzarla. Dopo aver speso molto nelle ultime sessioni senza ottenere il rendimento atteso, la Fiorentina non può permettersi un’altra estate confusa. Stavolta le scelte dovranno essere selettive, funzionali e sostenibili.

Kean, il nodo più complicato

Il primo grande caso riguarda Moise Kean. L’attaccante è l’incognita più pesante del mercato viola, perché tiene insieme valore tecnico, ingaggio, clausola e volontà personale. L’idea di fare cassa con una sua cessione può avere una logica, ma soltanto a determinate condizioni. La Fiorentina non può svendere un centravanti che, pur tra difficoltà fisiche e una stagione al di sotto delle aspettative, resta un patrimonio importante. La clausola da 62 milioni potrà orientare le valutazioni nella prima parte di luglio, ma oggi non è scontato che arrivi un club disposto a pagarla. E se nessuno si presenterà con quella cifra, Paratici dovrà scegliere se aspettare offerte più avanti o provare a rilanciare il giocatore dentro il sistema di Grosso. Anche Kean dovrà fare la sua parte. Se resterà, dovrà farlo con convinzione, accettando di essere uno dei volti della ripartenza. Per il nuovo allenatore avere un centravanti fisico, profondo e ancora recuperabile sul piano tecnico può rappresentare una risorsa. Ma la Fiorentina non può restare bloccata fino ad agosto senza sapere se costruire l’attacco attorno a lui o cercare un’alternativa.

Joao Mario, un’idea che non convince fino in fondo

Tra i nomi accostati alla Fiorentina c’è anche Joao Mario della Juventus, ma il profilo non sembra il più convincente se l’obiettivo è alzare davvero il livello sulla corsia destra. Il portoghese può essere una soluzione di mercato, ma non appare oggi un’operazione in grado di cambiare il volto della squadra. La Fiorentina deve evitare scelte di comodo. Il nuovo ciclo ha bisogno di giocatori funzionali, non semplicemente disponibili. Se Dodò partirà, servirà un esterno capace di garantire spinta, continuità e margine di crescita. In questo senso, prima ancora del nome, conterà il profilo: età giusta, sostenibilità economica, adattabilità al calcio di Grosso e possibilità di rivendita futura.

Volpato intriga più di altri nomi del Sassuolo

Il rapporto tra Grosso e il Sassuolo porterà inevitabilmente alcuni nomi sul tavolo. Thorstvedt è un centrocampista utile, Laurienté ha qualità importanti, ma il profilo più intrigante potrebbe essere Cristian Volpato. Giovane, tecnico, ancora da completare, ma con colpi che nel contesto giusto possono diventare un valore reale. La Fiorentina ha bisogno soprattutto di esterni offensivi. Nel 4-3-3 di Grosso serviranno giocatori capaci di ricevere larghi, saltare l’uomo, entrare dentro il campo e creare superiorità. Volpato, per caratteristiche e prospettiva, può essere più coerente di altri nomi in una rosa che ha bisogno di fantasia, freschezza e imprevedibilità. Naturalmente non basterà pescare dal Sassuolo per rifare la Fiorentina. Il rischio di riempire la rosa di ex allievi del nuovo tecnico va evitato. Grosso avrà bisogno di qualche giocatore già affine alle sue idee, ma Paratici dovrà allargare il campo, guardando anche ad altri mercati e a profili meno scontati.

Fasce da rifare e caso Solomon

Il tema degli esterni è centrale. Manor Solomon sembrava destinato all’addio, poi le parole del suo entourage e dello stesso giocatore hanno lasciato aperto uno spiraglio. La Fiorentina può ancora ragionare con il Tottenham, soprattutto se riuscirà ad abbassare la cifra del riscatto. Il punto è capire se l’israeliano sia davvero considerato funzionale al nuovo progetto o se rappresenti soltanto una soluzione da valutare perché già conosciuta. Solomon ha talento, ma ha avuto problemi fisici e non ha convinto fino in fondo. Se il prezzo dovesse scendere, Paratici potrebbe pensarci; se invece la richiesta resterà vicina ai 10 milioni, la Fiorentina dovrà chiedersi se non sia meglio investire altrove. Il discorso vale anche per Gudmundsson, Dodò e gli altri giocatori che possono generare risorse. Nessuno oggi può considerarsi intoccabile, ma vendere tanto per vendere sarebbe un errore. La Fiorentina deve fare cassa, sì, ma senza svuotarsi di qualità.

Fagioli e Pongracic, tra conferma e mercato

Nicolò Fagioli è stato una delle poche note positive della stagione. La sua crescita nel ruolo di regista ha aiutato la squadra a uscire dai momenti più difficili, ma il futuro resta da valutare. La Fiorentina vorrebbe tenerlo, anche perché il suo profilo può essere prezioso nel calcio verticale di Grosso. Allo stesso tempo, è uno dei giocatori con maggiore mercato e in un’estate in cui serviranno entrate, nessun discorso può essere chiuso in partenza.

Anche Pongracic può diventare un nome utile per fare cassa. Il Mondiale può rappresentare una vetrina, e la Fiorentina dovrà capire se puntare su di lui come centrale del nuovo ciclo o ascoltare eventuali offerte. La difesa, in ogni caso, andrà rinforzata: servono giocatori più affidabili, più continui e più adatti a sostenere una squadra che vuole alzare il baricentro.

Il digitale, le quote e la nuova attesa viola

L’arrivo di un nuovo allenatore, il mercato e il futuro dei big muovono inevitabilmente anche l’attenzione esterna attorno alla Fiorentina. Le discussioni non restano più soltanto allo stadio o nei bar, ma passano da social, piattaforme video, community online e anche dal mondo delle quote, dove ogni cambio tecnico modifica percezioni e pronostici. In questo ecosistema digitale, accanto alle ricerche sulle trattative e sui calendari, trovano spazio anche query legate all’intrattenimento online come winnita casino login, segno di un pubblico adulto sempre più abituato a muoversi tra contenuti sportivi, servizi digitali e piattaforme regolamentate. Per la Fiorentina, però, l’unica quota che conta davvero è quella della credibilità. Dopo una stagione deludente, il club deve dimostrare di aver imparato dagli errori. Paratici dovrà costruire, Grosso dovrà dare un’identità, Commisso dovrà garantire le risorse giuste.

La vera sfida: non sbagliare le prime mosse

La Fiorentina non parte da zero, ma parte da un punto basso. È per questo che le prime decisioni peseranno più del solito. Tenere o vendere Kean, capire cosa fare con Fagioli, scegliere gli esterni, decidere se insistere su Solomon, evitare operazioni poco convincenti come Joao Mario e individuare un paio di profili davvero funzionali: da qui passerà buona parte dell’estate viola. Paratici ha il comando dell’area sportiva, Grosso aspetta una squadra coerente con le sue idee e la proprietà dovrà chiarire fino a che punto vuole spingersi. Una cosa, però, è già evidente: dopo una stagione vissuta troppo vicino al fondo, la Fiorentina non può permettersi un mercato timido. Servono risorse, coraggio e competenza. Soprattutto, serve una direzione.

