Futuro di Kean da decidere negli USA. Paratici porta il nome del sostituto?
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Di cosa parleranno Paratici e Ferrari con Commisso nel vertice in vista negli Stati Uniti? Secondo La Nazione, anche dei singoli giocatori e in particolare di Moise Kean, attaccante con tanti punti interrogativi dopo una stagione falcidiata dagli infortuni e con pochi gol.
La sensazione secondo il quotidiano è che sull'attaccante siano in arrivo movimenti importanti e questo potrebbe portare a decisioni sul suo futuro proprio nel vertice in America. È altamente probabile che gli uomini mercato della Fiorentina si presentino da Commisso anche con il nome del possibile sostituto dell'attaccante in caso di addio in estate.
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Commisso deve dare almeno 30 milioni extra a Paratici. La Fiorentina potrebbe essere obbligata a tenere Kean. Joao Mario non serve. Meglio Volpato di Laurientédi Luca Calamai
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