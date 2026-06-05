Futuro di Kean da decidere negli USA. Paratici porta il nome del sostituto?

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Di cosa parleranno Paratici e Ferrari con Commisso nel vertice in vista negli Stati Uniti? Secondo La Nazione, anche dei singoli giocatori e in particolare di Moise Kean, attaccante con tanti punti interrogativi dopo una stagione falcidiata dagli infortuni e con pochi gol.

La sensazione secondo il quotidiano è che sull'attaccante siano in arrivo movimenti importanti e questo potrebbe portare a decisioni sul suo futuro proprio nel vertice in America. È altamente probabile che gli uomini mercato della Fiorentina si presentino da Commisso anche con il nome del possibile sostituto dell'attaccante in caso di addio in estate.