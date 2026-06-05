Lotito e gli stadi in Italia: "Combattiamo con la burocrazia e le incertezze sui tempi"

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Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato al panel “Il futuro degli stadi italiani”, organizzato nell’ambito del Festival della Serie A in corso di svolgimento a Parma. Queste le sue dichiarazioni sul tema legato alla costruzione di nuovi stadi in Italia riportate da Tuttomercatoweb.com: “Quando parliamo di stadi non parliamo solo di sport, ma di tutti i riflessi sulle città. Sono uno degli elementi fondamentali attraverso cui si misura la capacità di un sistema sportivo di essere competitivo e sostenibile. Mentre in molte altre realtà europee gli stadi sono stati trasformati in strutture multifunzionali, in Italia combattiamo con le lungaggini della burocrazia. Il progetto dello stadio Flaminio è un recupero di un’opera iconica della città di Roma. Il problema non sono i soldi, ma l’incertezza legata ai tempi amministrativi.

La Lazio non chiede deroghe, ma regole certe. Oggi c’è stata una centuplicazione dei centri di potere. Il 50% è rappresentato da ignavi e tutto si regge su un 20% di persone che invece funziona. Quando io ho fatto una norma sul PNRR, una delle cose da affrontare erano le soprintendenze: non c’era un limite temporale, per cui per mesi non si esprimeva alcun parere”.