Ferrara esalta Grosso: "Arriverà ad altissimi livelli. A Sassuolo ha fatto un ottimo lavoro"

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Ciro Ferrara, ex difensore ed attuale opinionista, in occasione della presentazione dei calendari della Serie A 2026/27 ha parlato anche di quello che dovrebbe essere il nuovo allenatore della Fiorentina, Fabio Grosso: "Per me Fabio Grosso è un'allenatore che arriverà ad altissimi livelli. Ha fatto un ottimo lavoro e faccio i complimenti a Carnevali per la scelta. La salvezza è arrivata con larghissimo anticipo, c'è stata qualità di gioco, valorizzazione di tanti giovani e la conferma dei vari Berardi, Matic e Lauriente. È un peccato perderlo per me sarà l'allenatore del futuro