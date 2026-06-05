Fiorentina interessata al trequartista Della Rovere del Bayern Monaco

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La Fiorentina ha messo nel mirino il trequartista classe 2007 del Bayern Monaco, Guido Della Rovere. C'è anche il Napoli

Nuovo nome per l’attacco della Fiorentina. Secondo quanto riferisce Sky Sport, i viola sono interessati a Guido Della Rovere, trequartista classe 2007 in forza al Bayern Monaco. Gli osservatori gigliati lo hanno seguito a lungo. Cresciuto nelle giovanili della Cremonese fino a esordire nella squadra Primavera, Della Rovere vanta diverse estimatrici tra cui il Napoli che lo ha messo nel mirino, tuttavia la Fiorentina resta avanti.

L'ultima annata di Della Rovere

Il giocatore dell'Italia Under 19, che proprio ieri, giovedì 4 giugno, ha compiuto 19 anni, ha giocato in questa stagione nella seconda squadra dei bavaresi, con anche alcune partite con l'Under 19 in Youth League e diverse partite aggregato alla prima squadra, pur senza aver mai esordito. Adesso la Fiorentina ci ha messo gli occhi e nelle prossime settimane potrebbe decidere di affondare il colpo.