FirenzeViola Che succederà a Fagioli? Fiorentina aperta ad offerte, c'è il dubbio sul ruolo

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Il rendimento del classe 2001 è stata una delle poche note positive, il futuro però non è ancora scontato: la Fiorentina ascolterà eventuali offerte

Una delle poche note positive della stagione andata in archivio solo da qualche settimana per la Fiorentina è stato il rendimento di Nicolò Fagioli, che sebbene nelle ultime partite sia un po' calato, ha dato al club viola un giocatore che ha fatto la differenza per diversi mesi. Tutto questo nel momento in cui la squadra gigliata si è tolta dalle sabbie mobili della classifica e uno dei motivi principali per cui ciò è successo è stato proprio la crescita di Fagioli in un ruolo che all'inizio non era suo e nel quale è stato bravo ad insistere Paolo Vanoli, ormai non più allenatore viola.

Cosa succederà in estate a Fagioli?

Come per molti argomenti di casa Fiorentina, bisognerà aspettare almeno qualche settimana per capire cosa succederà ai singoli giocatori. Prima l'incontro negli USA tra Paratici, Ferrari e Commisso, poi le riunioni con Grosso per fare un punto della situazione. Solo allora i dirigenti viola si muoveranno per chiudere le operazioni di mercato, sia in entrata che in uscita. Tra queste per adesso non è contemplato Fagioli, che resta una delle colonne della rosa della Fiorentina. Ma anche su di lui non ci sono certezze. È uno dei pochi calciatori che ha mercato anche all'estero e la società viola in questo momento non può fare muro perché avrà bisogno di cedere qualche giocatore per fare cassa. Perciò anche sul fronte Fagioli bisognerà stare attenti agli sviluppi di mercato.

Il dubbio sul ruolo

La prima questione che sarà dibattuta dagli uomini mercato e dal prossimo allenatore della Fiorentina, Fabio Grosso, sarà anche sul ruolo che Fagioli potrà avere nella squadra che si sta costruendo. Ancora da regista nel ruolo cucitogli addosso da Pioli prima e da Vanoli poi in una stagione che però non è stata particolarmente positiva, oppure il ritorno al ruolo di mezzala? Sarà l'allenatore a deciderlo, tenendo però conto che a Sassuolo il regista basso era Nemanja Matic che come caratteristiche è un po' differente da Fagioli, almeno fisicamente. Anche su Fagioli, dunque, dovranno essere fatte delle riflessioni approfondite.