Italiano a Istanbul, la foto con la sciarpa del Besiktas: guadagnerà 6 mln a stagione

Italiano a Istanbul, la foto con la sciarpa del Besiktas: guadagnerà 6 mln a stagione
Oggi alle 15:49News
di Redazione FV

Vincenzo Italiano è arrivato ad Istanbul, pronto a firmare col Besiktas. L'ex allenatore della Fiorentina, reduce da due anni alla guida del Bologna, è atterrato in queste ore in Turchia e proprio il club con cui firmerà il suo nuovo accordo l'ha immortalato dopo esser sceso dall'aereo.

Il tecnico sottoscriverà con la società della Capitale un contratto molto pesante: sei milioni di euro netti a stagione per i prossimi due anni. Ecco il post Instagram con Italiano e la sciarpa dalla scritta: "Forza Besiktas".