La Fiorentina dovrà fare cassa: anche Pongracic può finire sul mercato

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L’edizione odierna di Tuttosport si occupa del mercato della Fiorentina. Il quotidiano scrive che a inizio settimana ci sarà il summit tra la dirigenza viola e la famiglia Commisso in America, per definire budget, obiettivi, strategia. Tutti d'accordo che non serva una rifondazione perché una buona base da cui ripartire c'è, però c'è da sfoltire (organico e monte ingaggi) e inserire innesti funzionali alle idee e al cambio di modulo del neo tecnico.

Sarà necessario fare cassa coi vari Dodo e Gudmundsson. Altro elemento che potrebbe portare beneficio economico al club - si legge - è Marin Pongracic, l'unico viola peraltro che parteciperà (con la Croazia) ai Mondiali.