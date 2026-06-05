L'ex responsabile comunicazione Lazio rivela: "C'era Commisso dietro la proposta di JP Morgan"

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Sulle colonne del Tempo viene rivelato un retroscena riguardo una delle offerte che negli anni sono state recapitate a Claudio Lotito per l'acquisto della Lazio, tutte rimandate al mittente. Tra queste ci sarebbe stata anche una proposta da parte di JP Morgan per conto di Rocco Commisso, come rivelato dall’ex responsabile della comunicazione biancoceleste Guido Paglia, che in un passaggio di una lettera inviata al quotidiano torna sulla presunta offerta del fondo americano confermandone l’esistenza e addirittura svelando il nome della persona interessata all’acquisto della Lazio.

La lettera di Guido Paglia

Di seguito le sue parole:“C'è un altro fattore che mi ha spinto a chiederti di ospitare anche il mio sfogo: la mezza bugia con la quale Lotito ha provato a smentire Bisignani sulla proposta ricevuta da JP Morgan per la vendita della Lazio. Perché è vero che non ci fu mai un'offerta ufficiale, ma è altrettanto vero che quel sondaggio era reale e concreto. Estremamente concreto.

E fu fatto per nome e per conto di Rocco Commisso, quel fantastico imprenditore italoamericano che poi, a dimostrazione della sincerità del suo interesse per il calcio italiano, fu costretto a dirottare la sua attenzione verso la Fiorentina, dopo essersi visto chiudere la porta in faccia. Ecco, Lotito provi a smentire anche questo. Provi a negare di non aver mai saputo chi ci fosse dietro al sondaggio di JP Morgan. Commisso non lo potrà aiutare a smentire, visto che purtroppo non c'è più. Ma i dirigenti della banca d'affari che si occuparono della vicenda sono vivi e vegeti, e basterebbe rivolgersi a loro per ricostruire ogni passaggio. Punto e a capo”.