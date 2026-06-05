Italia Femminile, la formazione ufficiale per la gara contro la Serbia

Italia Femminile, la formazione ufficiale per la gara contro la SerbiaFirenzeViola.it
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Oggi alle 18:05News
di Redazione FV

Mancano due partite alla conclusione del Gruppo 1 di qualificazione al Mondiale di calcio femminile di Brasile 2027 e l'Italia di Andrea Soncin è attesa da un appuntamento importante. Alle 18:15 infatti le azzurre ospiteranno la Serbia all'Arena Garibaldi. Queste le formazioni ufficiali

Italia(4-3-3): Giuliani; Bartoli, Salvai, Soffia, Bergamaschi; Greggi, Giugliano, Caruso; Dragoni, Girelli, Glionna. A disposizione: Baldi, Durante, Di Guglielmo, Schatzer, D’Auria, Cantore, Severini, Piemonte, Bonansea, Monnecchi, Boattin, Lenzini. CT: Andrea Soncin.

Serbia (4-3-3): Kostic; Petrovic, Slovic, Damjanovic, Scepanovic; Cankovic, Stupar, Ivanovic; Pojak, Matejic, Stokic. A disposizione: Skandro, Aleksic, Gakovic, Gajic, Mijatovic, Stanic, Saric, Milivojevic, Cavic, Sremcevic, Bulatovic, Ciric. CT: Lidija Stojkanovic