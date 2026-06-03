Paratici per l'esterno guarda ancora in casa Sassuolo: non solo Volpato, c'è anche Lauriente
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Tra le mosse iniziali di mercato per la Fiorentina è previsto certamente l’arrivo di un esterno offensivo. Lo riporta stamani il Corriere dello Sport, che sottolinea come il club viola dovrà rimpolpare le fasce. A Grosso come ormai noto piace Cristian Volpato, giocatore che il tecnico ha avuto al Sassuolo e di cui apprezza il talento e la fisicità.
Il classe 2003 ha un contratto coi neroverdi valido per altri due anni. Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 15-20 milioni di euro. Non va sottovalutata poi l’opzione Armand Laurienté, per il quale però servirebbero 20-25 milioni.
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