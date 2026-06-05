Commisso deve dare almeno 30 milioni extra a Paratici. La Fiorentina potrebbe essere obbligata a tenere Kean. Joao Mario non serve. Meglio Volpato di Laurienté

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Comanda Paratici. E questa è un'ottima notizia. Ma ora bisogna dare le risorse giuste al nuovo responsabile dell'area sportiva. Come dico da tempo sarebbe ridico, anzi offensivo, far spendere 92 milioni a Pradè (come è successo nell'ultimo mercato estivo) e lasciare solo una manciata di spiccioli a Paratici. Che portafoglio i Commisso devono garantire al loro Direttore? Intanto visto che la Fiorentina non è in Europa potrebbero essere congelati i 60 milioni di passivo frutto delle ultime due scellerate parentesi di mercato. Se le prossime scelte saranno giuste una parte di questo debito sarà coperto dalle future campagne acquisti-cessioni. Paratici dovrà essere abile a vendere bene per mettere da parte un prezioso tesoretto. Abbassando un po' il monte stipendi. Ripeto, abbassando non riducendo del 30% altrimenti il livello della Fiorentina si abbasserebbe in maniera inevitabile. Se Paratici è un numero uno deve rimpolpare il portafoglio liberandosi da giocatori che non sono utili al progetto. Poi, mi aspetto un bonus che arrivi dalla proprietà. Una trentina di milioni extra per poter allestire subito una Fiorentina in grado di puntare all'Europa League. L'obiettivo minimo, caro Presidente Commisso, per il valore di Firenze e della Fiorentina.

Rischio Kean

Mi risulta che Paratici voglia fare cassa con ila cessione del centravanti e che lo stesso Moise non sia più tanto innamorato di Firenze. Ma Paratici e Kean potrebbero essere costretti ad andare avanti insieme. La società viola non può svendere il suo bomber e Moise accetterebbe una destinazione di medio livello? Ben lontano da realtà come Arsenal che un anno fa il giocatore riteneva una delle poche squadre che avrebbe accettato? C'é un altro aspetto che metto sul piatto. Penso che nessuno si presenterà entro il 15 luglio per la clausola da 62 milioni. E penso che almeno fino al 10-15 agosto Kean non sarà una priorità di società importanti. Paratici può aspettare la fine del mercato per decidere il futuro di Kean? Piò permettersi di congelare un'eventuale alternativa di alto livello? Insomma, mi sembra un grande caos.

Joao Mario sarebbe un errore

Il portoghese della Juve viene raccontato come un obiettivo della Fiorentina. Per quello che ho raccolto da "gente del mestiere" sarebbe una scelta sbagliata. Joao Mario è giudicato come un esterno di livello decisamente inferiore rispetto a Dodò. Credo che sia arrivato il momento di chiudere i rapporti di mercato con la Juve. Mi assicurano che il talento Favasuli (che purtroppo non abbiamo valutato nella maniera giusta) sia più forte di Joao Mario.

Meglio Volpato di Laurienté e Thorsvedt

Penso che Grosso si porterà uno dei suoi allievi del Sassuolo. Si parla molto di Thorstveldt. Un altro centrocampista interessante ma niente di speciale. Ne abbiamo tanti di quella "taglia". Molti anche da rilanciare. Meglio pesare nel reparto esterni offensivi. E Volpato mi intriga più di Laurenté: E' giovane, ha colpi. Sono curioso di vederlo in azione al Mondiale con la maglia dell'Australia.