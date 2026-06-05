L'ex obbiettivo viola Baturina nel mirino della Premier: il Como chiede 80 milioni
Martin Baturina, obbiettivo di mercato della Fiorentina in passato e attuale fantasista del Como di Fabregas qualificatosi in Champions League, sta attirando su di se diversi interessi di mercato dopo l'ottima stagione disputata in Serie A. Per il trequartista croato classe 2003 il pressing più concreto arriva dalla Premier League, con due club pronti a mettere sul piatto tra i 50 e i 55 milioni di euro.
Non solo sirene inglesi, nei mesi scorsi anche il Bayern Monaco si era mosso con decisione sul giocatore, avviando i primi contatti per monitorare la situazione. Sul tema però, riporta Tuttomercatoweb.com, la posizione del Como resta rigida: Baturina viene infatti considerato un elemento totalmente imprescindibile. La porta si aprirà soltanto di fronte a una proposta davvero irrinunciabile, una cifra intorno agli 80 milioni di euro.
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