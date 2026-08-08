Europei nuoto, ancora una grande Taddeucci: è argento nella mixed 4x1500

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La nuotatrice fiorentina, ospite ieri dei microfoni di RFV, centra un'altra grande prestazione e porta all'argento nella staffetta mista 4x1500

Si chiude con una splendida medaglia d’argento l’Europeo del fondo azzurro. L’Italia sfiora il colpaccio nell’ultima gara della rassegna, la staffetta mixed 4x1500, arrendendosi soltanto alla Germania, grande protagonista della specialità in questa edizione, e precedendo l’Ungheria. Un risultato di prestigio per il quartetto italiano, capace di lottare fino all’ultimo metro per il gradino più alto del podio.

A brillare è stata anche la fiorentina Ginevra Taddeucci, protagonista di una grande frazione - intervistata proprio ieri da Radio FirenzeViola -. Dopo l’avvio affidato a Barbara Pozzobon, è stata proprio Taddeucci a sfidare Isabel Gose, riuscendo a superarla negli ultimi 200 metri grazie a un recupero di grande spessore. L’Italia ha poi perso terreno nella frazione successiva con Guidi, prima della straordinaria rimonta firmata da Gregorio Paltrinieri. L’azzurro ha ricucito gran parte dello svantaggio, portando Wellbrock e il magiaro Belthem a giocarsi la vittoria in una volata combattutissima fino all’ultima bracciata. Alla fine è arrivato l’argento, con la Germania davanti a tutti e l’Ungheria sul terzo gradino del podio.