Bologna-Piccoli, rossoblu convinti del titolo definitivo: si respira fiducia per chiudere

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La Fiorentina vuole evitare una grossa minusvalenza e il Bologna è convinto del titolo definitivo: c'è molta fiducia per la riuscita dell'operazione

Roberto Piccoli al Bologna, fiducia per la chiusura. Fiorentina e rossoblù stanno lavorando per arrivare alla fumata bianca in tempi brevi e da entrambe le parti filtra ottimismo, perché la volontà di portare a termine l’operazione è comune, afferma stamani il Corriere dello Sport-Stadio. La trattativa è decollata soprattutto quando il Bologna ha deciso di puntare sull’acquisto a titolo definitivo, abbandonando l’ipotesi del prestito con diritto di riscatto. Una formula che ha permesso agli emiliani di superare la concorrenza e che ora porta le parti a lavorare su una cifra complessiva di circa 18-19 milioni di euro.

L'obiettivo della Fiorentina e l'idea del Bologna

Come racconta il quotidiano, l’obiettivo della Fiorentina è evitare una minusvalenza pesante dopo i circa 27 milioni investiti un anno fa per acquistare Piccoli dal Cagliari. Il Bologna, dal canto suo, è convinto di poter chiudere a una cifra inferiore ai 20 milioni e i contatti proseguono proprio per trovare la soluzione definitiva. Parallelamente, i rossoblù lavorano anche alla cessione di Thijs Dallinga, seguito da diversi club di Bundesliga e Ligue 1 e richiesto nelle ultime ore anche dal Genoa: dalla sua eventuale partenza il Bologna punta a incassare tra i 10 e i 12 milioni, liberando così ulteriore spazio per l'arrivo di Piccoli.