Tra Fortini e Thorstvedt, Fiorentina e Sassuolo discutono due affari
La Fiorentina continua a lavorare soprattutto sul fronte delle uscite, con Niccolò Fortini che può diventare una pedina importante anche per sbloccare un'operazione in entrata. L'esterno classe 2006, proposto nelle scorse settimane a Torino e Cagliari, è finito nel mirino del Sassuolo, che lo valuta come possibile contropartita nell'affare per Kristian Thorstvedt. La Fiorentina valuta Fortini circa 10 milioni di euro, ma potrebbe accettare una cifra leggermente inferiore inserendo una percentuale sulla futura rivendita. I contatti tra i club sono destinati a proseguire nelle prossime ore.
Dialoghi sol Sassuolo
Il nome di Thorstvedt resta infatti uno dei più graditi a Fabio Grosso per completare il centrocampo. Il norvegese ha il contratto in scadenza tra un anno, proprio come Fortini, e questo potrebbe favorire un'intesa tra Fiorentina e Sassuolo. I viola, dal canto loro, vorrebbero evitare di privarsi di Brescianini, altro giocatore seguito dai neroverdi. Secondo La Nazione, Thorstvedt sarebbe stato probabilmente uno dei primi nomi indicati da Grosso a Paratici e Goretti a inizio estate: ora l'affare può entrare nella fase decisiva.
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