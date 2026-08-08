Tra Fortini e Thorstvedt, Fiorentina e Sassuolo discutono due affari

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Oggi alle 10:30 Primo Piano di Redazione FV di Fonti preferite

Viola e neroverdi sono in costante contatto per più obiettivi: Fortini e Thorstvedt sono i nomi più chiacchierati per il mercato di entrambi