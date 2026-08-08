Esuberi, da Sottil a Barak e Nzola, tanti da piazzare. Il Sassuolo vuole due viola

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Non solo gli acquisti, il direttore sportivo della Fiorentina deve ancora piazzare diversi giocatori in uscita. Tanti nomi da sistemare

Non c’è soltanto la situazione di Roberto Piccoli a tenere banco sul fronte delle uscite. La Fiorentina ha infatti bisogno di sfoltire la rosa e, soprattutto, di alleggerire il monte ingaggi, anche per creare spazio alle prossime operazioni in entrata. In questo momento restano ai margini del progetto Sottil, Barak e Nzola, tutti fuori dai piani di Fabio Grosso fin dall’inizio del ritiro, ma per i tre non sarà semplice trovare una sistemazione. Più concrete, invece, sembrano le possibilità di partenza per Niccolò Fortini e Marco Brescianini, entrambi nel mirino del Sassuolo e potenzialmente utilizzabili come contropartite nell’affare Thorstvedt. Sul terzino resta inoltre vivo l’interesse del Torino.

Via Valentini, è già ufficiale

Intanto, come racconta il Corriere dello Sport-Stadio, è arrivata l’ufficialità dell’addio di Nicolas Valentini. Il difensore argentino lascia definitivamente Firenze dopo un anno e mezzo trascorso senza riuscire a collezionare presenze ufficiali con la maglia viola, intervallato dai prestiti al Verona. La sua nuova destinazione sarà l’Alavés, che lo ha acquistato a titolo definitivo per una cifra vicina ai 2,5 milioni di euro (più percentuale del 40% sulla futura rivendita che resta in mano ai viola). Un’uscita che permette così alla Fiorentina di liberare un altro spazio in rosa e incassare una somma utile per proseguire il proprio mercato.