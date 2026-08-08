Ancora tre grandi colpi, Tuttosport: "I viola continuano a seguire Philogene"
Secondo quanto riportato da Tuttosport, dopo aver ufficializzato l’arrivo di Franco Mastantuono la Fiorentina è pronta a concentrarsi sugli ultimi tre innesti per completare la rosa di Fabio Grosso. Fabio Paratici è infatti al lavoro per regalare al tecnico un centrocampista, un esterno offensivo e un nuovo centravanti, con il mercato viola che continua dunque a muoversi su più fronti.
I nomi per ogni reparto
Per la mediana il nome sempre più caldo è quello di Kristian Thorstvedt, con il Sassuolo che vorrebbe inserire nell’operazione una contropartita tecnica tra Giovanni Fabbian, Niccolò Fortini e Marco Brescianini. Sulla fascia offensiva, invece, la Fiorentina ha messo nel mirino Jaden Philogene, esterno inglese dell’Ipswich Town. In attacco, infine, è partito l’assalto a Mateo Pellegrino del Parma, operazione che potrebbe essere legata alla partenza di Roberto Piccoli, sempre più vicino al Bologna con la formula del prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva tra i 18 e i 20 milioni di euro.
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