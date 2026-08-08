FirenzeViola Brescianini o Fabbian, chi fa spazio a Thorstvedt? Cambiate le prospettive

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Con l'arrivo di Franco Mastantuono l'attacco inizia a prendere una sua fisionomia, anche se la Fiorentina dovrà necessariamente completare il reparto, a maggior ragione se dovesse privarsi di Gudmundsson. Anche a centrocampo, dove c'è abbandanza, le manovre non sembrano finite visto che si attende l'arrivo di Kristian Thorstved, giocatore che Fabio Grosso ha allenato nel Sassuolo. Proprio con quest'ultimo però è difficile trovara "la quadra" visto che il club neroverde resta bottega gara (15 milioni la richiesta) anche con eventuali contropartite.

Il Sassuolo valuta anche Fortini

Se la richiesta di giornata sembra essere quella del terzino destro Niccolò Fortini (che la Fiorentina valuta 10 milioni tanto da aver fatto desistere il Torino, concretamente interessato) in realtà tra le contropartite si è parlato di un altro centrocampista così da coprire il ruolo e a contendersi il ruolo di "sacrificato" dei viola sono Brescianini e Fabbian.

Brescianini ha messo la freccia su Fabbian

Il più accreditato a lasciare la Fiorentina nell'affare Thorstvedt è sempre stato Marco Brescianini. Per i tanti centrocampisti in rosa cui si sono aggiunti Atta e Oulai, Fabio Grosso ha preferito spostare Brescianini terzino sinistro fino all'arrivo di Valdepenas, mentre a centrocampo Fabbian è riuscito a ritagliarsi un po' di spazio almeno all'inizio. Un sacrificio, quello dell'ex Atalanta che sembrava un chiaro segnale in chiave mercato che invece lo ha fatto rivalutare perché ha dimostrato disponibilità e duttilità, adattandosi anche ad un ruolo non suo. Ne è la prova che ieri ha giocato di nuovo a centrocampo, titolare. L'esubero forse a questo punto è proprio Fabbian anche se aveva avuto rassicurazioni di poter tornare a giocare mezzala. Con l'arrivo di Thorstvedt lo spazio per lui diventerebbe ancora meno. Insomma il dubbio è tutto da sciogliere.