FirenzeViola Sprint e uno contro uno, Valdepenas e Joao Mario rinfrescano le corsie. Ma la rivoluzione non è finita

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Con Valdepenas e Joao Mario la Fiorentina trova due elementi che interpretano il ruolo in chiave moderna. Ma i cambiamenti non sono ancora finiti

Si respira vento fresco sulle fasce occupate dalla Fiorentina. Nei giorni scorsi sono diventati ufficiali gli acquisti di Victor Valdepenas e Joao Mario e l’impressione è che i movimenti sui laterali difensivi non siano ancora terminati, sia per il fronte entrate ma anche e soprattutto per quello delle uscite.

Sprint e intraprendenza per Grosso

Intanto, dicevamo, Fabio Grosso ha a disposizione due esterni che nella prima uscita in cui sono stati schierati insieme e dal primo minuto hanno subito dato buone sensazioni. Contro il Deportivo, Valdepenas e Joao Mario sono sembrati subito intraprendenti, non timorosi nell’andare all’uno contro uno e nel tagliare il campo sia internamente che sulle corsie, salendo spesso coi tempi giusti e fornendo diversi spunti interessanti. Chiaramente è stato solo un assaggio e una rondine (in piego agosto, peraltro) non può fare primavera, ma la sensazione è che i due nuovi innesti possano portare le caratteristiche ideali per come si interpreta oggigiorno il ruolo in questione, con l'aggiunta di Jimenez che arricchisce ulteriormente il reparto.

Un altro a sinistra. E le cessioni a destra

Di certo, però, i lavori in corso sulle batterie laterali non sono finiti qui. Perché il solo Valdepenas (in attesa del rientro di Parisi che comunque non sarà a breve) non può bastare a coprire la fascia sinistra e perché dall’altra parte, Dodo e Fortini sono due calciatori dal futuro tutt’altro che certo. Entrambi in scadenza e col mercato addosso, potrebbero salutare Firenze anche insieme. La doppia presenza di Joao Mario e Jimenez garantisce ampia copertura e la necessità di monetizzare spingerà verosimilmente la Fiorentina a far di tutto pur di incassare dal brasiliano e dal giovane italiano. A tre settimane dalla fine della campagna trasferimenti, la rivoluzione esterna non è ancora terminata.