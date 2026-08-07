Gli arbitri dei preliminari di Coppa Italia: Mastrodomenico per Benevento-Ravenna
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Domani scattano i preliminari di Coppa Italia, con la Fiorentina che conoscerà domenica la prima avversaria di questa competizione, il prossimo 14 agosto, tra Benevento e Ravenna che si giocherà domenica. Ecco chi saranno gli arbitri delle quattro gare e i loro collaboratori:
SABATO 8 AGOSTO
Vicenza-Catania
Direttore di gara: Renzi
Assistenti: Galigani-Montanelli
IV° Ufficiale: Pizzi
Ascoli-Potenza
Direttore di gara: Sacchi G.
Assistenti: Di Carlo-Bosco
IV° Ufficiale: Ursini
DOMENICA 9 AGOSTO
Arezzo-Union Brescia
Direttore di gara: Luongo
Assistenti: Bracaccini-Galieni
IV° Ufficiale: Dini
Benevento-Ravenna
Direttore di gara: Mastrodomenico
Assistenti: Fracchiolla-Capriuolo
IV° Ufficiale: Tropiano
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