Gli arbitri dei preliminari di Coppa Italia: Mastrodomenico per Benevento-Ravenna

Gli arbitri dei preliminari di Coppa Italia: Mastrodomenico per Benevento-RavennaFirenzeViola.it
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Ieri alle 21:40News
di Redazione FV

Domani scattano i preliminari di Coppa Italia, con la Fiorentina che conoscerà domenica la prima avversaria di questa competizione, il prossimo 14 agosto, tra Benevento e Ravenna che si giocherà domenica. Ecco chi saranno gli arbitri delle quattro gare e i loro collaboratori:

SABATO 8 AGOSTO
Vicenza-Catania
Direttore di gara: Renzi
Assistenti: Galigani-Montanelli
IV° Ufficiale: Pizzi

Ascoli-Potenza
Direttore di gara: Sacchi G.
Assistenti: Di Carlo-Bosco
IV° Ufficiale: Ursini

DOMENICA 9 AGOSTO
Arezzo-Union Brescia
Direttore di gara: Luongo
Assistenti: Bracaccini-Galieni
IV° Ufficiale: Dini

Benevento-Ravenna
Direttore di gara: Mastrodomenico
Assistenti: Fracchiolla-Capriuolo
IV° Ufficiale: Tropiano