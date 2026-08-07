Social Golf e ristorante coreano: relax a Firenze per Gudmundsson e famiglia

vedi letture

La Fiorentina oggi ha fatto un allenamento di scarico in mattinata dopo la partita di ieri sera con il Deportivo poi il tecnico Fabio Grosso ha lasciato liberi i suoi giocatori che si ritroveranno al Viola Park solo domenica pomeriggio. Qualche ora libera che Albert Gudmundsson, dopo la trasferta a Capri con il suo avvocato di fiducia post tournée, stavolta ha deciso di passare a Firenze con i suoi genitori.

Golf e cibo coreano

Almeno per oggi infatti l'islandese e i suoi sono rimasti in città dandosi al gol al circolo dell'Ugolino e poi cenando in ristorante coreano nel centro città. Insomma relax e spensieratezza in attesa di chiarire quello che sarà il futuro