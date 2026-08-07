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Golf e ristorante coreano: relax a Firenze per Gudmundsson e famiglia
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La Fiorentina oggi ha fatto un allenamento di scarico in mattinata dopo la partita di ieri sera con il Deportivo poi il tecnico Fabio Grosso ha lasciato liberi i suoi giocatori che si ritroveranno al Viola Park solo domenica pomeriggio. Qualche ora libera che Albert Gudmundsson, dopo la trasferta a Capri con il suo avvocato di fiducia post tournée, stavolta ha deciso di passare a Firenze con i suoi genitori.
Golf e cibo coreano
Almeno per oggi infatti l'islandese e i suoi sono rimasti in città dandosi al gol al circolo dell'Ugolino e poi cenando in ristorante coreano nel centro città. Insomma relax e spensieratezza in attesa di chiarire quello che sarà il futuro
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