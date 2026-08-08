Su Pellegrino insiste la Juve, ma la Fiorentina offre una formula migliore: il punto di Sky

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La Juventus resta vigile su Pellegrino ma propone soltanto un prestito, mentre la Fiorentina punta all'acquisto vero e proprio. Deve però uscire Piccoli

Secondo Sky Sport, anche la Juventus resta interessata a Mateo Pellegrino, attaccante del Parma che i bianconeri hanno seguito con attenzione nelle ultime settimane. L'argentino è considerato un profilo interessante per completare il reparto offensivo e la società continua a monitorarne la situazione, senza però aver ancora trasformato il gradimento in un’operazione concreta. Sullo sfondo c’è anche la Fiorentina, che ha individuato da tempo Pellegrino come uno dei principali obiettivi per il proprio attacco, soprattutto nel caso in cui Roberto Piccoli dovesse lasciare Firenze.

Formula a vantaggio dei viola

Proprio la formula potrebbe rappresentare un elemento decisivo nella corsa al giocatore. La Juventus sarebbe orientata verso un prestito, mentre la Fiorentina avrebbe la possibilità di proporre al Parma un’operazione più vantaggiosa, con un investimento a titolo definitivo. Una soluzione che potrebbe quindi mettere i viola in una posizione di forza nei confronti dei ducali e rendere più concreta la pista Pellegrino. Tutto dipenderà però dall’uscita di Piccoli: qualora il Bologna dovesse chiudere per l’attaccante, la Fiorentina avrebbe maggiore margine per affondare il colpo sull’argentino.