Mastantuono, ultimi dettagli: il "colpo da aeroporto" è vicino. E la formula va bene così. Gudmundsson ha convinto Grosso. Lo "scacco matto" della Fiorentina ad Antognoni

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Franco Mastantuono potrebbe essere la ciliegina sulla torta di un mercato fin qui condotto in maniera impeccabile dalla Fiorentina. Ma per vedere la fumata bianca (o albiceleste) servirà attendere ancora qualche ora (un giorno? Due?), ovvero quelle che serviranno ai viola e al Real Madrid per trovare la squadra sullo stipendio del classe 2007, che si è pienamente convinto ad accettare l’avventura in riva all’Arno. Chi lo pagherà? Sicuramente non tutto il club di Commisso (7 milioni lordi a stagione sono davvero tanti), sicuramente non tutto le Merengues che tuttavia, avendo da almeno due settimane aperto in modo chiaro alla Fiorentina per il trasferimento del talento di Azul, cercheranno il più possibile di venire incontro ai viola (ma a ieri la richiesta era quella di coprire almeno il 50% del salario di Mastantuono). Questione di ore, dunque, e il grande “colpo da aeroporto” sarà concluso

Prestito secco, una scommessa da fare

Certo, la formula con cui potrebbe essere portato a termine questo innesto non sarebbe delle più vantaggiose (si dovrebbe chiudere in prestito secco, col giocatore che a fine stagione farebbe quindi ritorno a Madrid) eppure la sensazione è che per un giocatore di questa caratura tecnica - conteso da Milan, Roma ed altre big europee - una scommessa anche di questo tipo possa e debba essere fatta. Anche a costo di avere a che fare con un (meraviglioso) “vuoto a rendere”. La speranza è che poi sia Fabio Grosso a trovare la giusta collocazione a un giocatore che è pronto a vestire la maglia viola con la necessità di riscattarsi dopo un anno decisamente sottotono in Spagna.

Solo Gud news

L’arrivo dell’argentino potrebbe essere una buona notizia anche per Albert Gudmundsson: se infatti stesse realmente prendendo campo l’idea di cambiare modulo e di passare dal 4-3-3 visto per buona parte della preparazione al 4-3-2-1 visto nelle ultime amichevoli, il tandem formato dall’ex River e l’islandese potrebbe essere di primissima qualità, come pochi in Italia e forse in Europa. Gud del resto ha lavorato alla grande durante il ritiro al Viola Park e la tournée tra Inghilterra ed Austria (a proposito: dato che chi vi scrive ha seguito tutto nei minimi dettagli, permetteteci di ringraziare la Fiorentina, il suo ufficio stampa e mister Grosso per il grande credito dato ai giornalisti presenti e a FirenzeViola in particolare nel corso degli otto giorni passati in Inghilterra) e quello che adesso lo staff tecnico si trova tra le mani è un giocatore molto più dentro le dinamiche di gioco. Un 10 vero, senza però (almeno l’anno prossimo) la 10 sulle spalle.

Una 10 è per sempre

Già, la 10. È notizia di poche ore fa la nuova mano tesa che la società viola ha rivolto verso Giancarlo Antognoni, invitato stavolta per bocca del presidente Giuseppe Commisso alla festa del centenario del club in programma il prossimo 29 agosto dove, per l’occasione, sarà ritirata per tutta la prossima annata la casacca numero 10. Una mossa decisamente bella (nata da un’intuizione del direttore generale Alessandro Ferrari) che ha lasciato spiazzato e piacevolmente sorpreso l’ex capitano viola. Giancarlo, in tal senso, si prenderà qualche ora per riflettere (si usa dire che la notte porti consiglio…) e oggi risponderà alla nuova proposta della Fiorentina. La sensazione è che quello che stavolta Antognoni deciderà di fare, al di là dei ringraziamenti, sarà realmente una strada definitiva. O dentro o fuori dalla grande festa del Franchi. È chiaro però che intanto la mossa del club sia stata una sorta di scacco matto, che su social e radio ha trovato consenso universale da parte dei tifosi della Fiorentina. Come potrà ora “Antonio” dire di no? La speranza di tutti (compresa la nostra) è che il sì sia dietro l’angolo.