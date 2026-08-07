Il Newcastle cede un altro centrocampista: Bruno Guimaraes va all'Arsenal

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Il Newcastle continua a perdere pezzi a centrocampo, anche se entrano nelle sue casse altri 90 milioni. Dopo aver ceduto Sandro Tonali al Tottenham e Anthony Gordon al Barcellona, anche Bruno Guimaraes è vicino a diventare un giocatore dell'Arsenal.

Le parole del direttore sportivo

Ha spiegato il direttore sportivo del Newcastle, Ross Wilson: "Non volevamo vendere Bruno. Non era nei nostri piani. È il nostro capitano, è stato importantissimo per noi e il dibattito sul suo prezzo... si tratta di una cifra record per un giocatore della sua età. Quello che abbiamo dovuto valutare è stato che Bruno, pur con tutto il rispetto per il suo comportamento nei nostri confronti, ci ha comunicato in modo molto emotivo di voler andarsene e voltare pagina".

Newcastle a caccia di un centrocampista?

Nei giorni passati si era parlato di un possibile interesse del Newcastle per Nicolò Fagioli anche se la Fiorentina non ha mai confermato. Chissà che dopo la cessione del terzo centrocampista e tanti soldi a disposizione il Newcastle possa fare un'offerta importante per avere, dopo Tonali, un centrocampista italiano.