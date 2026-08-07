RFV Taddeucci Regina di Parigi nel nuoto: "Firenze è casa. Che bello l'arrivo di Mastantuono"

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Fresca campionessa europea nella 10 e 5 kilometri in acque aperte, a cui si è aggiunto anche un bronzo nella 3km knockout, la fiorentina Ginevra Taddeucci ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Viola amore mio'. Queste le parole della nuotatrice: "Sono davvero felice, soprattutto per la 10km che è una disciplina olimpica. Oggi (il bronzo, ndr) è stata forse la gara più difficile ma è andata bene. Io Regina di Parigi? Mi fa piacere essere definita così, so che il Re è sempre stato Gregorio Paltrinieri, per me è un onore essere accostata a lui. Qui a Parigi ho vinto la mia prima medaglia in Coppa del Mondo, poi c'è stato il bronzo olimpico... Sono veramente felice, Parigi mi porta fortuna".

Ci racconta il suo rapporto con Firenze?

"Firenze per me è casa. Io abito a Lastra a Signa, tornare a casa e stare in centro è ciò che mi serve ogni volta che torno da qualche giro per il mondo. Niente è come Firenze per me".

E della Fiorentina che sta nascendo cosa ne pensa?

"C'è grande entusiasmo, possiamo ancora lavorarci tanto e fare meglio ma io ho sempre seguito la squadra viola da quando sono piccina quindi la seguo con orgoglio. Partite allo stadio che mi ricordo? Tante, con mio padre e con mia sorella era bello. Poi crescendo ho perso un po' il contatto però conservo un grande ricordo del Franchi".

Ha visto le immagini dell'accoglienza a Mastantuono?

"Una cosa bellissima. C'è bisogno di giovani, sono veramente felice di come è stato accolto".

Tornerà al Franchi?

"Ho un po' di impegni però mi farebbe piacere, sicuramente. Spero che i tifosi viola mi onorino (ride, ndr)".