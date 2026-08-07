Ufficiale L'ex obiettivo viola Bennacer dice addio al Milan: comunicata la risoluzione

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Il centrocampista algerino Ismael Bennacer che nell'estate scorsa era stato accostato alla Fiorentina, anche per la presenza sulla panchina di Stefano Pioli che lo aveva avuto al Milan, ma che poi si era accasato alla Dinamo Zagabria, dice addio proprio ai rossoneri. Oggi è infatti arrivata la risoluzione del contratto dopo 178 presenze e 8 gol in rossonero, unp scudetto e una semifinale di Champions League disputata nel 2023. Il entrocampista è ora libero di firmare per l'Al-Gharafa, società che milita in Qatar.

Ecco il comunicato del Milan

In serata è arrivato dunque il comunicato pubblicato sul sito del Milan stesso con cui è stata annunciata la risoluzione del contratto: "AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il centrocampista Ismaël Bennacer. Il Club augura al calciatore il meglio per il futuro".