Valentini all'Alaves, la Fiorentina mantiene una percentuale sulla rivendita

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Oggi pomeriggio è arrivata l'ufficialità della cessione dell'ormai ex difensore della Fiorentina (senza una presenza ufficiale visto che è stato per 18 mesi in prestito al Verona) Nicolas Valentini all'Alaves. Il trasferimento è a titolo definitivo e porterà nelle casse viola un paio di milioni che, considerando l'arrivo a parametro zero rappresentano comunque una piccola plusvalenza.

Tuttomercatoweb riporta che il club viola si sarebbe tenuto anche un 40% sulla futura rivendita e dunque l'affare si può considerare molto positivo. Il giocatore ha firmato un contratto con l'Alaves fino al 2029.