Il mercato non è ancora finito, anzi. C'è ancora budget per fare almeno un altro colpo importante e sarà fatto in attacco: servono due esterni. Piccoli, Pellegrino, la Fiorentina e il Bologna: caccia al giusto incastro

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L'arrivo di Mastantuono fa sognare Firenze, ma il mercato della Fiorentina non è ancora chiuso, anzi. Vedere i tifosi a Peretola ad accogliere l'argentino arrivato dal Real Madrid ci ha riportato indietro nel tempo, a quando il popolo viola credeva davvero di poter tornare a vincere qualcosa di importante e l'essere riusciti, in così poco tempo, a riportare l'entusiasmo in un ambiente che era reduce dalla paura della retrocessione rappresente la medaglia al merito più grande sia per Fabio Paratici che per Giuseppe Commisso. Il primo ha fatto un mercato impensabile, il secondo lo ha reso possibile. Bravi entrambi a trovare la quadra e il giusto feeling. Adesso però viene il bello, o meglio, viene ciò che potrebbe essere ancora più bello. La Fiorentina deve essere completata e il reparto da arricchire è quello avanzato, senza ombra di dubbio.

C'è budget per gli esterni

Parliamoci chiaro, la proprietà ha concesso al direttore sportivo un budget molto importante per fare mercato e non lo diciamo certo noi, ci sono i fatti che lo testimoniano. I fondi per i colpi in entrata non sono però ancora finiti e questo la dice lunga sull'ambizione di Commisso e della dirigenza. Parlare di questo è bello, qualche mese fa sembrava impossibile poter scrivere queste parole, ma la realtà è questo e siamo tutti felici di questa rivoluzione. Adesso però le cose si complicano, visto che per rendere la rosa ancora più competitiva servono altri due esterni d'attacco. Il 4-3-2-1, il modulo più chiacchierato in questi giorni, può essere una possibilità, ma Grosso deve essere messo in condizione di poter giocare anche con il "suo" 4-3-3 e per questo serviranno altri sforzi sul mercato. Attenzione alle sorprese, quelle in stile Mastantuono, perché la sensazione, da quello che filtra, è che Paratici stia provando a prendere un altro top.

Piccoli e le varie possibilità per il centravanti di scorta

In tutto questo, poi, le energie di Paratici dovranno concentrarsi anche sulle uscite e l'interessamento del Bologna per Roberto Piccoli potrebbe essere un aiuto da non sottovalutare. L'attaccante arrivato dal Cagliari un anno fa non ha convinto, non è riuscito a trovare la sua dimensione a Firenze e se davvero il Bologna vorrà prenderlo a titolo definitivo la Fiorentina dovrà fare il possibile per arrivare alla fumata bianca. In caso di cessione serivebbe poi il sostituto, il nuovo vice Kean e i nomi, in ordine di preferenza, sono quelli di Mateo Pellegrino del Parma e di Lorenzo Lucca del Napoli. Il domino potrebbe partire a breve e la Fiorentina potrebbe davvero uscire da questo valzer ancora più forte. Servirà altro tempo, è inevitabile, ma dopo un'estarte del genere è giusto continuare a sognare in grande.