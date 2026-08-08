Antognoni e il caso Centenario, Ferrara: "Evitiamo di creare giochi faziosi"

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Intervenuto sulle pagine odierne de La Nazione con la sua consueta rubrica del sabato, il collega Benedetto Ferrara ha parlato anche del caso Giancarlo Antognoni. La bandiera della Fiorentina non ha ancora deciso se prenderà parte o meno alla festa del Centenario ma ad ora sembra più orientato a restare sul "no": "Sinceramente, per rispetto delle parti in causa, ci sembrerebbe ingiusto entrare a far parte di un gioco fazioso. Se l’unico dieci ha deciso per un “no” va rispettato - spiega Ferrara -. Le ragioni di tanto risentimento sono note solo a grandi linee ma entrare nel cuore della questione per giudicare buoni e cattivi sarebbe ingiusto quanto superficiale. E ai margini di un mercato da applausi questa vicenda alla fine diventa anche un po’ noiosa".

Continua l'editoriale di Ferrara: "A noi piacerebbe che Antognoni ci ripensasse, ma in caso contrario evitiamo di fare drammi. Serve rispetto per i sentimenti di ognuno. E questo vale per tutti. D’altra parte nessuno potrà mai escludere Antognoni dalla storia della Fiorentina e ognuno è responsabile delle proprie decisioni. Intanto godiamoci questi giorni fatti della materia dei sogni. Come cantava il maestrone di Pavana “Gli eroi sono tutti giovani e belli”. E in nostri eroi sono proprio così".