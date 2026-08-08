Solomon e non solo. La Nazione: "Lang, Zhegrova e Bakayoko nella testa di Paratici"

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Il punto del quotidiano fiorentino sulle trattative per gli esterni offensivi: Paratici vuole prendere un altro giocatore forte

Secondo La Nazione, la Fiorentina continua a lavorare anche per individuare un altro esterno offensivo, destinato soprattutto a rappresentare una soluzione di rotazione e a dare alternative a Fabio Grosso durante le partite. In questo scenario, dopo l'interruzione delle trattative tra Tottenham e West Ham, il nome di Manor Solomon resta sullo sfondo, mentre è tornato d’attualità anche Matteo Cancellieri, soprattutto nell’ambito dei discorsi con la Lazio legati a Fabbian.

Gli altri nomi sullo sfondo

Le principali alternative, però, restano Noa Lang, Edon Zhegrova e Johan Bakayoko, tre profili che continuano a essere monitorati dalla dirigenza viola. La Fiorentina mantiene quindi aperte diverse piste per completare il reparto, senza aver ancora individuato una soluzione definitiva: l’obiettivo è aggiungere un esterno di qualità, capace di entrare nelle rotazioni e aumentare ulteriormente le possibilità offensive a disposizione di Grosso.