BOLOGNA, A Frosinone Zirkzee pronto a rientrare dal 1'

(ANSA) - BOLOGNA, 04 APR - Il centrale difensivo del Bologna Sam Beukema continua ad allenarsi a parte per un problema di tendinopatia agli adduttori: l'olandese viene valutato di giorno in giorno e rappresenta ad oggi l'unica defezione per Thiago Motta in vista della trasferta di Frosinone, con la probabile conferma di Lucumi e Calafiori al centro della difesa, con Posch a destra e Kristiansen e Lykogiannis in ballottaggio per la corsia mancina di difesa. In attacco, Zirkzee scalpita per ritrovare la maglia da titolare, dopo il rientro a partita in corso con la Salernitana. (ANSA).