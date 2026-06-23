Antognoni al Centenario? Lui chiude quasi: "Sarà difficile che cambi idea"

vedi letture

Giancarlo Antognoni e il Centenario della Fiorentina, una storia che sta tenendo banco a Firenze da giorni e che non ha ancora finito di far discutere. Dopo la timida apertura arrivata ieri da parte dell'Unico Dieci, lo stesso Antognoni è tornato a parlane oggi: "ll ni era ieri ad un evento. Adesso non vorrei fare questa telenovela. La mia idea l'ho già detta, e sarà difficile cambiare idea. Ogni tanto bisogna rispettare la scelta che uno fa.

Mi dispiace per i tifosi, abbiamo parlato adesso fino ad ora. Bisogna viverle queste cose, non solo ipotizzarle. Io ho detto no a tanta gente, come Agnelli e Dino Viola. Questa è la Fiorentina attuale. Lasciamo una porticina aperta...".