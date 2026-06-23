Calciomercato Fiorentina, due idee in casa Boca Juniors: nel mirino Aranda e Zeballos

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Dopo l'interesse per Baroni del Talleres, i viola seguono anche il fantasista classe 2007 e l'esterno offensivo classe 2002

Non c'è soltanto Giovanni Baroni del Talleres nei radar della Fiorentina. Il club viola continua a monitorare con attenzione il mercato argentino e - secondo quanto riferito dal direttore di TMW Niccolò Ceccarini nel corso di una diretta di Radio FirenzeViola in questi minuti - avrebbe acceso i riflettori anche su due profili del Boca Juniors: il trequartista Tomás Aranda e l'esterno offensivo Exequiel Zeballos.

Un fantasista molto duttile

Aranda, classe 2007 e quindi appena 19enne, è un trequartista mancino capace di agire anche da mezzala offensiva o da esterno sinistro. Cresciuto nel settore giovanile del Boca, ha esordito in prima squadra all'inizio del 2026 e in pochi mesi si è ritagliato uno spazio importante, collezionando 10 presenze e 1 gol tra campionato e coppe.

Un'ala rapida e tecnica

Più conosciuto e già affermato è invece Exequiel Zeballos, 24 anni compiuti ad aprile. Soprannominato "Changuito", è un'ala destra rapida e tecnica che può giocare su tutto il fronte offensivo. In prima squadra con il Boca dal 2020, ha già superato le 140 presenze ufficiali con 18 reti e 17 assist all'attivo. Nella stagione 2026 ha messo insieme 13 apparizioni, 1 gol e 3 assist.