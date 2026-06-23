Ronaldo nella storia, il Portogallo si riscatta subito: 5-0 all'Uzbekistan
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Si riscatta subito il Portogallo, alla seconda giornata del Mondiale. La Nazionale capitanata da Cristiano Ronaldo sale a quattro punti nel girone dopo aver strapazzato l'Uzbekistan: 5-0 il punteggio finale, condito dalla doppietta dell'infinito fuoriclasse dell'Al Nassr (primo nella storia ad andare a segno in sei edizioni diverse della Coppa del Mondo), dalla rete di Nuno Mendes su punizione, dall'autogol di Nematov e dal sigillo finale di Leao.
In attesa di Colombia-Repubblica Democratica del Congo che si giocherà nella notte, i lusitani si portano momentaneamente al primo posto del raggruppamento. Rimane invece a bocca asciutta la Nazionale allenata da Fabio Cannavaro, che saluta il Mondiale già dopo le prime due partite.
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