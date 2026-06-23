Amrabat ritrova Italiano? Lo vuole il Besiktas, pronto contratto monstre

Amrabat ritrova Italiano? Lo vuole il Besiktas, pronto contratto monstreFirenzeViola.it
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Oggi alle 18:00News
di Redazione FV

Sofyan Amrabat potrebbe ritrovare Vincenzo Italiano. Come riporta Estadio Deportivo il Betis Siviglia vorrebbe riscattare il centrocampista dal Fenerbahce, ma l'ex Fiorentina potrebbe comunque rimanere in Turchia e andare al Besiktas. Il nuovo allenatore Italiano starebbe spingendo per riaverlo con sé dopo la parentesi viola.

Il Besiktas ha intenzione di offrire al marocchino un contratto molto importante con 5 milioni netti di stipendio, ovviamente superiore alla richiesta degli spagnoli, per questo il centrocampista sta valutando l'ipotesi di restare in SuperLig turca.