Amrabat ritrova Italiano? Lo vuole il Besiktas, pronto contratto monstre
FirenzeViola.it
Sofyan Amrabat potrebbe ritrovare Vincenzo Italiano. Come riporta Estadio Deportivo il Betis Siviglia vorrebbe riscattare il centrocampista dal Fenerbahce, ma l'ex Fiorentina potrebbe comunque rimanere in Turchia e andare al Besiktas. Il nuovo allenatore Italiano starebbe spingendo per riaverlo con sé dopo la parentesi viola.
Il Besiktas ha intenzione di offrire al marocchino un contratto molto importante con 5 milioni netti di stipendio, ovviamente superiore alla richiesta degli spagnoli, per questo il centrocampista sta valutando l'ipotesi di restare in SuperLig turca.
Pubblicità
News
Occhio ai 3 segnali di Paratici (da non sottovalutare). Koleosho prototipo della fantasia. Il Ds ai lavori forzati: centro sportivo nuovo e club da ristrutturare. Cambio di passo, competenze e frecciate mascheratedi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Occhio ai 3 segnali di Paratici (da non sottovalutare). Koleosho prototipo della fantasia. Il Ds ai lavori forzati: centro sportivo nuovo e club da ristrutturare. Cambio di passo, competenze e frecciate mascherate
Copertina
Mario TeneraniJoao Mario e Miretti: duello col Bologna. Baroni argentino può far sognare. Torna di moda Silvetti dell'Inter Miami. Bonucci alla Primavera? Poco probabile
Tommaso LoretoBeltran apre l'opera di sfoltimento in rosa e ricorda gli errori del passato. Un concetto mancato giovedì? L'identità
Pietro LazzeriniLa Fiorentina passerà dalla gestione familiare a quella manageriale: Paratici ha carta bianca per cambiare tutto. Sul mercato nessuno è incedibile e la vecchia guardia è tutta in uscita
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com