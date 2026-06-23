Contatti tra Fiorentina e Mandas, dall'Inghilterra confermano: il punto

Contatti tra Fiorentina e Mandas, dall'Inghilterra confermano: il puntoFirenzeViola.it
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Ieri alle 21:20News
di Redazione FV

Dall'Inghilterra continuano a parlare della Fiorentina interessata a Christos Mandas. A tornare sulla notizia circolata in questi giorni è talkSport International, sottolineando che i viola hanno avviato i contatti per il portiere di proprietà della Lazio, dopo la stagione in prestito al Bournemouth. Il portale evidenzia anche che tra biancocelesti e Cherries non c'è stato alcun passo avanti per la permanenza in Premier dell'estremo difensore, che gradirebbe rimanere al Bournemouth. Sono attesi nuovi aggiornamenti, coi viola iscritti alla corsa per Mandas anche se in attesa di conoscere il destino di David De Gea.