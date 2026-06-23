Il portiere Domagoj Maric a caccia di un'occasione: ci pensa la Fiorentina
Secondo quanto riportato da TMW, la Fiorentina avrebbe messo nel mirino un giovane portiere croato in prospettiva. Si tratta di Domagoj Ivan Marić, classe 2005 di proprietà dell’HNK Rijeka, reduce da una stagione da protagonista in prestito all’NK Karlovac 1919 nella Prva NL, la seconda divisione croata.
Cresciuto nel vivaio del Rijeka, Marić è stato mandato a giocare con continuità per accumulare esperienza e nel corso dell’ultima annata si è distinto come uno dei migliori estremi difensori del campionato, attirando l’interesse di diversi club europei, tra cui anche la Fiorentina. Il club viola starebbe valutando la possibilità di tesserarlo per poi girarlo nuovamente in prestito, consentendogli di proseguire il proprio percorso di crescita.
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