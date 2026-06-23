Ronaldo senza età: altro record, CR7 nella leggenda dei Mondiali
Cristiano Ronaldo continua a riscrivere la storia del calcio mondiale. Nella sfida tra Portogallo e Uzbekistan, il fuoriclasse ha impiegato appena tre minuti per trovare la via del gol, ma la rete realizzata da CR7 vale molto più del momentaneo vantaggio della Nazionale lusitana. Grazie a questo centro, infatti, Ronaldo è diventato il primo giocatore nella storia del calcio a segnare in sei diverse edizioni della Coppa del Mondo FIFA, aggiungendo un altro record a una carriera già costellata di primati. Non è però l'unico record raggiunto nella serata.
Con questa rete, CR7 ha infatti agganciato Eusebio in cima alla classifica dei migliori marcatori del Portogallo ai Mondiali, salendo a quota nove gol nella competizione. Numeri che certificano ulteriormente il peso specifico di Ronaldo nella storia della nazionale portoghese e del calcio internazionale.
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