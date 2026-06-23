Calciomercato Torino su Amatucci e Fortini: sondaggi con la Fiorentina, che non ha ancora deciso

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C'è il Torino tra i club più interessati a Fortini ed Amatucci: i granata hanno fatto sondaggi, la Fiorentina non ha ancora deciso

Lorenzo Amatucci e Niccolò Fortini sono due tra i giovani della Fiorentina che hanno maggior mercato, per diversi motivi. Su entrambi, tra le altre squadre ad aver chiesto informazioni ai viola, c'è soprattutto il Torino, che si appresta a vivere un'estate di rifondazione dopo l'annata 2025/26 decisamente negativa. I granata hanno effettuato sondaggi sia per il centrocampista che per l'esterno, senza proseguire al momento nelle interlocuzioni per via della stessa Fiorentina.

Aspettando Grosso, Toro alla finestra

La società dei Commisso, infatti, non ha ancora dato una risposta concreta al club di Cairo e si è presa del tempo per decidere il futuro dei due calciatori. Uno di rientro dal Las Palmas e l'altro in rampa di lancio dopo la prima stagione in Prima Squadra - costellata, però, da parecchi infortuni -, Amatucci e Fortini possono essere due carte da giocare per Fabio Grosso, la cui valutazione inciderà a riguardo, ma possono anche essere ceduti per monetizzare - più nel caso del classe 2006, essendo in scadenza di contratto fra un anno; per il 2004 sarebbe più probabile un prestito -. Una volta presa la scelta da intraprendere, la dirigenza viola tornerà a parlare eventualmente col Torino, che ha palesato interesse per tutti e due gli elementi.