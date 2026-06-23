L'Inghilterra vuole la seconda vittoria al Mondiale: le scelte di Tuchel contro il Ghana
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Entrambe vittoriose alla prima giornata, Inghilterra e Ghana si giocano attualmente la vetta del girone L del Mondiale. La Nazionale dei Tre Leoni resta una delle favorite per lo scettro finale, l'ha già dimostrato battendo un'ottima Croazia alla prima gara del torneo ma dovrà confermarlo già stasera contro gli africani, vogliosi dello sgambetto. Ecco le formazioni ufficiali, calcio d'inizio programmato alle 22:
INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Konsa, Guehi, Spence; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane. Ct. Tuchel
GHANA (4-3-3): Asare; Senaya, Adjetei, Opoku, Mensah; Yirenkyi, Sibo, Partey; I. Williams, Ayew, Semenyo. Ct. Queiroz
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