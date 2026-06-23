Mondiali, gruppo K: ecco le formazioni ufficiali di Portogallo-Uzbekistan

Mondiali, gruppo K: ecco le formazioni ufficiali di Portogallo-UzbekistanFirenzeViola.it
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 18:20News
di Redazione FV

Portogallo e Uzbekistan scendono in campo questa sera alle ore 19 (ora italiana) nel match valido per la seconda giornata del Gruppo K del Mondiale. I portoghesi cercano tre punti fondamentali in chiave classifica dopo il deludente pareggio contro il Congo. L'Uzbekistan cerca il colpaccio contro Cristiano Ronaldo e compagni dopo la sconfitta contro la Colombia. Ecco le formazioni ufficiali del match:

PORTOGALLO (4-2-3-1): Costa; Cancelo, Araujo, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Silva, Fernandes, Neto; Ronaldo. CT: Martinez

UZBEKISTAN (3-4-2-1): Yusupov; Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov; Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullaev; Fayzullayev, Urunov; Shomurodov. CT: Cannavaro